Shock in corso dei Mille, pedone viene travolto dal tram: soccorso e portato in ospedale

Momenti di paura quelli vissuti a Palermo, la vittima è stata soccorsa da un automobilista e portata in ospedale.

Momenti di paura quelli vissuti nella giornata di lunedì 11 dicembre in corso dei Mille, a Palermo, dove un uomo è stato travolto dal tram in transito. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente si sarebbe verificato nei pressi dell’istituto alberghiero Pietro Piazza.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Cos’è successo

La vittima sarebbe rimasta incastrata tra le rotaie percorse dal mezzo e il muretto che si trova a poca distanza dai binari. Il malcapitato sarebbe stato soccorso da un automobilista e successivamente trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla per essere sottoposto ad accertamenti. Al momento non sono note le sue condizioni di salute.

Gli incidenti simili

Soltanto pochi mesi fa, ad agosto 2023, una ragazza era rimasta ferita in via Notarbartolo dopo essere stata travolta dal tram. Nell’occasione, pare che la giovane non si fosse accorta dell’arrivo del mezzo.

Nel mese di gennaio invece, un uomo era rimasto ferito in gravissime condizioni dopo essere stato colpito al tram in transito in via Leonardo da Vinci, all’incrocio con via Casalini.