Violento impatto sulla Gela-Licata, auto in fiamme: due feriti

Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo che ha avvolto una delle auto. Due feriti sono stati trasportati in ospedale

Incidente stradale sulla Gela-Licata, nei pressi di Desusino. Per cause ancora da chiarire, nel sinistro sono rimaste coinvolte alcune vetture, una delle quali è andata in fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo che ha avvolto una delle auto. Illeso il conducente. Due persone ferite sono state trasportate all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Indagini in corso.