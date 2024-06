Grave incidente in centro, scontro scooter-autobotte: 2 ragazze ferite nell’Agrigentino

Necessario l'intervento dell'elisoccorso per soccorrere una delle ferite.

Si registra un grave incidente stradale nel centro abitato di Menfi, in provincia di Agrigento: due le ragazze ferite.

Necessario l’intervento dell’elisoccorso per una delle due ferite.

Incidente nel centro di Menfi, due ragazze ferite

La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate – forse per una mancata precedenza a un incrocio tra via Boccaccio e via Inico – due mezzi: uno scooter e un’autobotte.

Ad avere la peggio le due ragazze a bordo del mezzo a due ruote, rimaste ferite. Sul luogo del sinistro è intervenuto anche l’elisoccorso, che ha trasferito una delle due malcapitate in ospedale a Palermo. In ospedale anche la seconda ferita, trasferita in ambulanza all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti e i rilievi del caso.

16enne in ospedale ad Acireale

Negli scorsi giorni un altro incidente ha avuto un protagonista giovanissimo. Si tratta di una 16enne di Acireale (CT), travolta da un’auto in via Salvatore Vigo. Soccorsa dagli operatori del 118, la giovane è stata trasferita all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata ricoverata con forti traumi cranici e facciali. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica dei fatti.

