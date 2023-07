Paura in via della Resistenza, collisione tra auto: c’è anche un passeggino distrutto

Momenti di paura a Comiso per un incidente che ha coinvolto due auto. Un passeggino è stato coinvolto nel sinistro.

Ancora incidenti stradali lungo le vie della Sicilia. L’ennesimo sinistro nell’Isola si è verificato stamattina in via della Resistenza, all’angolo con via Parenti a Comiso, in provincia di Ragusa.

L’impatto, avvenuto alle ore 8 del mattino, ha coinvolto due auto che sopraggiungevano sul punto. Nel trambusto è stato colpito in pieno anche un passeggino che è stato schiacciato da uno dei due mezzi incidentati.

Al momento non si hanno notizie di potenziali feriti. Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia Municipale di Comiso per effettuare i rilievi di rito. Maggiori dettagli sull’accaduto potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.

Oggi altri due incidenti

Altri due incidenti sono avvenuti oggi in due punti differenti della Sicilia. Nel primo caso, un camion e un’auto si sono scontrati nel territorio di Santa Maria di Licodia (Catania), causando il ferimento di due donne.

Nella seconda occasione una donna è stata falciata in via Belgio a Palermo. Per lei è stato disposto il trasferimento al Trauma Center di Villa Sofia.

Fonte foto: Franco Assenza