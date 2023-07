Incidente in via Belgio, donna travolta da auto: trasportata in ospedale

Ancora un incidente a Palermo. La donna ferita dopo l'impatto è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale.

Un incidente stradale si è verificato stamattina in via Belgio a Palermo. Secondo le prime informazioni, una donna sarebbe stata investita mentre stava attraversando la strada.

La vittima è rimasta a terra subito dopo l’impatto e successivamente è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Il trasporto in ospedale

La donna è stata caricata in ambulanza e successivamente trasportata in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo per essere sottoposta alle cure mediche.

Al momento non sono note le sue condizioni di salute. Il traffico in via Belgio ha subito dei forti rallentamenti per provvedere ai soccorsi.

Un altro incidente in provincia di Catania

Un altro incidente, che ha coinvolto due donne, si è verificato stamattina a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Un camion e un’auto si sono scontrati nella località etnea. Nell’impatto le due donne hanno riportato le ferite, fortunatamente non compromettenti per la vita.

Foto di repertorio