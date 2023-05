Incidente tra auto e camion, due persone ferite nell’Agrigentino: scatta la corsa in ospedale

Ennesimo incidente ad Agrigento, scontro tra auto e camion in contrada Mosella. Due persone sono state portate in ospedale.

Non si fermano gli incidenti in Sicilia. Un nuovo scontro si è verificato ieri, giovedì 11 maggio, in contrada Mosella ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a impattare sarebbero stati un camion e un’auto.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti di Polizia che hanno provveduto a soccorrere due persone rimaste ferite e a gestire il traffico sul punto.

I malcapitati sono stati caricati a bordo di due ambulanze e successivamente trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Fortunatamente, per loro, non si parlerebbe di condizioni preoccupanti. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine che si stanno occupando di stabilire dinamica e responsabilità.

Altro incidente in poche ore nell’Agrigentino

Ben più grave, invece, è stato l’incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio lungo la Strada Statale 115 che collega le località di Menfi e Sciacca. Nello scontro tra due auto ha perso la vita una donna, mentre tre persone sono rimaste ferite e costrette a ricorrere alle cure mediche in ospedale.