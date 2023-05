Incidente dopo serata in discoteca, morti 3 giovani: senza patente 28enne alla guida

Su quanto accaduto ha aperto un fascicolo la procura di Perugia.

La tragedia della strada che ha scosso l’Umbria, verificatasi alle 6 del mattino di ieri, fa registrare un aggiornamento utile ai carabinieri per fare ulteriore luce sull’accaduto. Stando alle prime indagini Julio Cesar Vera Quinonez, il 28enne originario dell’Ecuador che era alla guida, anche lui morto, era sprovvisto di patente e la stessa auto non era assicurta. L’incidente di Torricella di Magione, in Umbria, è costato la vita a due ragazze di 16 anni, Ana e Nika. Un quarto giovane che era con loro, fratello di una delle due ragazze morte, è ricoverato in gravi condizioni.

Sorpasso fatale

Per la cronaca, i quattro ragazzi stavano tornando a casa dopo una serata in discoteca. Il sinistro è avvenuto sul raccordo Perugia-Bettolle, lungo la carreggiata che porta verso il capoluogo umbro, in località Torricella di Magione. La dinamica racconta di un sorpasso azzardato ai danni di una Golf poi finita contro il guardrail dopo averlo sfondato ed essere precipitata nella scarpata sottostante. A dare l’allarme è stato lo stesso guidatore della Golf ritenuto incolpevole dell’accaduto. Su quanto accaduto ha aperto un fascicolo la procura di Perugia che intende disporre l’autopsia sul conducente della Fiesta.