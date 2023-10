L’ennesimo dramma sul lavoro, operaio “vola” dal terzo piano: è gravemente ferito a Palermo

Ancora un incidente sul lavoro: paura per un operaio in via Leopardi. Si indaga.

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia: un operaio, infatti, è caduto da un ponteggio in via Leopardi a Palermo, rimanendo ferito gravemente dopo un “volo” dal terzo piano di un edificio.

Si tratta dell’ennesimo caso di infortunio sul lavoro. La Sicilia – secondo l’ultimo report dell’Osservatorio Vega Engineering sulla Sicurezza sul Lavoro – è in zona arancione per numero di incidenti mortali in ambito lavorativo. E negli ultimi giorni la lista delle vittime, purtroppo, si è allungata: tra i casi più recenti ci sono quelli dell’operaio di Belmonte Mezzagno (PA) Filippo Ciancimino, travolto dalle macerie di un solaio di un’abitazione crollato improvvisamente mentre svolgeva dei lavori; e quello del 58enne schiacciato da un trattore mentre lavorava in campagna a Cefalù pochi giorni fa.

Operaio caduto da ponteggio a Palermo, è grave

Rimane ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre svolgeva dei lavori sulla facciata di un edificio di via Leopardi.

In seguito alla caduta, il malcapitato avrebbe riportato diverse fratture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118, le forze dell’ordine e i tecnici dell’Asp di Palermo per le operazioni di soccorso e le indagini di rito.

Immagine di repertorio