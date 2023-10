L’ennesima morte bianca, comunità a lutto per i funerali di Filippo Ciancimino

Era molto conosciuto a Belmonte Mezzagno (PA) ed era a un passo dalla pensione. Un brutto incidente, però, ha spezzato la sua vita.

Belmonte Mezzagno (PA) è a lutto per i funerali di Filippo Ciancimino, l’ennesima vittima di un incidente sul lavoro in Sicilia.

In occasione dell’ultimo saluto al 63enne, molto conosciuto in paese e morto prima della tanto agognata pensione, il sindaco Maurizio Milone ha proclamato il lutto cittadino per tutta la durata delle esequie.

Filippo Ciancimino, i funerali il 4 ottobre

La cerimonia funebre si svolgerà mercoledì 4 ottobre 2023, alle ore 16, nella Chiesa Madre del Santissimo Crocifisso di Belmonte Mezzagno.

Il sindaco del paese, nel mostrare profondo rammarico per la scomparsa del 63enne, ha proclamato il lutto cittadino per “manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della comunità belmontese per la grave perdite di uno dei suoi figli migliori che si lascia una grande eredità. Quella di uomo onesto e lavoratore”.

L’incidente

Sulla morte di Filippo Ciancimino sono ancora in corso le indagini. Secondo una prima ricostruzione, il 63enne sarebbe stato schiacciato dalle macerie dopo la caduta causata dal cedimento di un solaio sul quale stava svolgendo un intervento. La tragedia è avvenuta in via Papa Giovanni XXIII a Belmonte Mezzagno.

Sono al vaglio degli inquirenti non solo le cause del crollo, ma anche le posizioni amministrative e previdenziali della vittima.

