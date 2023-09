Ancora un morto sul lavoro in Sicilia, questa volta nel Palermitano

Si tratta di un operaio che aveva circa 63 anni, schiacciato dalle macerie dopo la caduta causata dal cedimento di un solaio

Il lavoro in Italia, questa volta in Sicilia, continua a fare una strage. Infatti si registra, purtroppo, un’altra vittima mentre svolgeva la sua attività lavorativa. Si tratta di un operaio che aveva circa 63 anni, schiacciato dalle macerie dopo la caduta causata dal cedimento di un solaio sul quale stava svolgendo un intervento.

L’incidente sul lavoro

Si è verificato in provincia di Palermo, nella località di Belmonte Mezzagno. L’uomo stava lavorando in uno stabile situato in via Papa Giovanni XXIII. I motivi del cedimento del solaio sono tutti da accertare, pare che l’uomo sia morto immediatamente, in quanto l’intervento dei soccorsi pare sia stato del tutto inutile. Sul posto anche i carabinieri.