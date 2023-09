Continua la strage del lavoro: operaio 26enne muore folgorato

È stato folgorato mentre era al lavoro su un traliccio dell’energia elettrica: è morto così un operaio di 26 anni, a Teramo

Il lavoro in Italia sta diventando una strage, senza troppi giri di parole, i dati parlano chiaro e oggi si conta un’altra vittima in una regione del Centro-Sud del Paese. È stato folgorato mentre era al lavoro su un traliccio dell’energia elettrica: è morto così un operaio di 26 anni di Campli, provincia di Teramo, Abruzzo. Il drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Teramo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

Morte sul lavoro, la solidarietà del Pd

“Alle persone vicine al lavoratore rimasto ucciso a Teramo va il cordoglio della comunità del Partito Democratico abruzzese. Un’altra morte sul lavoro nella nostra regione. Non dobbiamo abituarci; si faccia piena luce su questa ennesima tragedia”, lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Pd Abruzzo in relazione alla morte, questo pomeriggio, di un giovane rimasto folgorato mentre effettuata lavori su un traliccio nel Teramano.

Ad esprimere il proprio cordoglio anche il deputato Pd, Luciano D’Alfonso: “Un’altra vita, giovanissima, spezzata su un luogo di lavoro – dice – . Un’altra tragedia in quella che sembra quasi essere una sfida impossibile: lavorare in condizioni di sicurezza. Dobbiamo fare di più, dobbiamo fare meglio e soprattutto non dobbiamo rassegnarci, perché – cito il Presidente Sergio Mattarella – questi eventi luttuosi “feriscono le persone nel valore massimo dell’esistenza, il diritto alla vita. Feriscono le loro famiglie. Feriscono la società nella sua interezza”.

