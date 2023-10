Tragedia nel Palermitano, 58enne muore schiacciato dal trattore

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l'uomo ma non c'e' stato nulla da fare

Tragedia a Cefalù, in provincia di Palermo. Per cause ancora da chiarire, un 58enne è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Il mezzo agricolo si è ribaltato in una strada in contrada Ferla.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo ma non c’e’ stato nulla da fare. Presenti sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco e i carabinieri.