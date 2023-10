Si ribalta con il trattore e rimane incastrato nell’Agrigentino: 65enne in ospedale

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno deciso il trasferimento in elisoccorso a Palermo

Incidete sul lavoro a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento. Per cause ancora da chiarire, un 65enne è rimasto incastrato sotto le lamiere di un trattore. L’uomo stava lavorando nel suo terreno in contrada Montagnola a bordo del suo trattore che, improvvisamente, si è ribaltato su un fianco.

L’intervento dell’elisoccorso

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso all’uomo. Poco dopo è stato deciso il trasferimento in elisoccorso al Trauma center di Palermo.