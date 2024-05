L’ennesima tragedia in strada in Sicilia, 20enne muore in un incidente sulla Statale 187

Ancora un tragico incidente sulle strade siciliane: vittima un giovane del Trapanese.

Tragedia a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, dove nelle scorse ore un 22enne è rimasto vittima di un incidente mortale lungo la Strada Statale 187. La vittima si chiamava Tommaso Di Giacomo, 22 anni, ed era originario di Palermo.

Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso.

L’incidente mortale a Buseto Palizzolo sulla Statale 187

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrate due auto: una Peugeot 3008 e una Fiat Panda. In seguito all’impatto, avvenuto nei pressi di una stazione di rifornimento lungo la Statale 187, per il giovane alla guida della Peugeot non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare la vita del giovane. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia e le eventuali responsabilità.

Pochi giorni fa altre due tragedie

Un altro incidente mortale ha posto fine alla vita di un centauro tra i comuni di Patti e Tindari, in provincia di Messina. Lo scontro tra un’auto e una moto sulla Strada Statale 113 si è rivelato fatale per il giovane Massimo Di Luca: le ferite, purtroppo, erano troppo gravi.

E a Ramacca, nel Catanese, lungo la Statale 417 è deceduta una donna in seguito allo scontro frontale tra due auto.

