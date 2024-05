Tragedia sulla Statale 417, scontro frontale mortale nel Catanese: una vittima

Strada chiusa e traffico in tilt: la prima ricostruzione dell'ennesimo incidente mortale in Sicilia.

Ennesimo incidente mortale in Sicilia: in seguito allo scontro frontale tra due auto a Ramacca – lungo la Statale 417 Di Caltagirone, nel Catanese, è deceduta una persona.

In corso le operazioni di soccorso. La strada è temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Incidente mortale sulla Statale 417 a Ramacca

In una nota dell’Anas si legge: “A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due autovetture, si registra la chiusura in entrambe le direzioni della SS 417 Di Caltagirone, al km 56,000, in località Ramacca (CT). Nell’impatto è deceduta una persona. Il traffico viene deviato al momento sulla viabilità locale”.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine sia per la gestione del traffico in piena sicurezza sia per i rilievi di rito e le operazioni di soccorso.

Lo scontro mortale sulla Statale 113

Si tratta del secondo incidente mortale nel giro di pochissime ore in Sicilia. Nella giornata di martedì 28 maggio, un giovane – il 38enne Massimo Di Luca – è deceduto in seguito a un violento scontro auto-moto sulla Strada Statale 113, tra i comuni di Patti e Tindari, in provincia di Messina. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili per il centauro, deceduto poco dopo l’impatto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI