Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: resta grave 23enne alla guida

Restano gravi le condizioni di 23enne che guidava la Fiat Punto finita contro il guardrail sulla Palermo-Sciacca all’altezza di Giacalone.

Restano gravi le condizioni di Miriam Janale, 23enne che guidava la Fiat Punto finita contro il guardrail la notte tra sabato e domenica sulla Palermo-Sciacca all’altezza di Giacalone. Sono morti il figlio di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah e la zia Selma El Mouakit di 20 anni che viaggiavano nel sedile davanti e sono stati sbalzati fuori a seguito del violento impatto. Dagli esami tossicologici è stato accertato un tasso alcolemico di 1,35 microgrammi per litro con un limite di 0.50. A bordo del mezzo pure Chiara Irmanà di 20 anni in gravidanza che era seduta nel sedile di dietro. La giovane è ferita ma le sue condizioni non sono gravi. La 23enne è in coma farmacologico e saranno eseguiti tutti gli esami del caso.

Lutto a San Giuseppe Jato

“È un paese a lutto San Giuseppe Jato dopo la notizie del terribile incidente” dice il sindaco Giuseppe Siviglia. “Quella delle ragazze è una famiglia integrata. I nonni sono arrivati in paese 40 anni fa. La nonna delle ragazze finite in ospedale ha sempre fatto la collaboratrice domestica. Una persona per bene come il nonno che lavora nei mercatini. Sono tutti molto conosciuti in paese e rispettati. Sono ben voluti da tutti e hanno legato con tantissimi in paese. Stiamo cercando di capire cosa sia successo. Da dove stavano tornando – conclude il primo cittadino -. È davvero un momento triste per il nostro paese”.