Forestale caduto in dirupo a monte Pellegrino, situazione grave: è in coma farmacologico

Sono ancora gravi le condizioni del Forestale caduto da un albero a monte Pellegrino. Il 57enne si trova in coma farmacologico.

Si trova in coma farmacologico, ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, il Forestale precipitato per 15 metri in un dirupo a monte Pellegrino, in via Bonanno, nel capoluogo siciliano.

La caduta e i soccorsi

L’uomo, un 57enne, avrebbe riportato un trauma cranico e toracico, mentre era impegnato in alcuni interventi insieme ad altri colleghi su alcuni alberi presenti in zona. Per cause ancora da comprendere, il Forestale sarebbe finito nella scarpata, precipitando nel vuoto.

Sul luogo dove si è verificato l’incidente sul lavoro si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere l’infortunato e a trasferirlo in ospedale.

Presenti anche i carabinieri e i tecnici dell’Asp di Palermo per verificare quanto avvenuto e controllare le condizioni di sicurezza in cui stavano lavorando i Forestali.