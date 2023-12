Grave incidente sulla SS 113, c’è un morto: traffico interrotto

Ennesimo incidente mortale in provincia di Palermo, grave schianto sulla SS 113. Circolazione stradale in tilt.

Nuovo incidente stradale in provincia di Palermo. Nel pomeriggio di sabato 2 dicembre una persona è morta in un sinistro che si è verificato lungo la Strada Statale 113, all’altezza dello svincolo di Trabia, a poca distanza da Termini Imerese.

Incidente Trabia, circolazione in tilt

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 per i soccorsi. Tuttavia, ogni tentativo di salvare la vita alla persona coinvolta nel sinistro si sarebbe rivelato vano. Il traffico stradale lungo la SS 113 ha conosciuto dei forti rallentamenti a causa dell’inconveniente, fino alla definitiva chiusura per consentire le operazioni di soccorso.

Ancora da determinare l’esatta causa del sinistro, così come non è ancora nota l’identità della vittima. Si tratta del secondo incidente mortale che si verifica in provincia di Palermo nel giro di appena 24 ore.

Nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre un uomo è morto a Capaci, in via Giovanni Falcone, dopo uno scontro tra una moto e una Fiat Panda. Ferita gravemente anche la figlia15enne di quest’ultimo, attualmente ricoverata all’ospedale di Villa Sofia.