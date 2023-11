Auto contro Suv sulla statale 113 nel Messinese, un ferito

Per cause da chiarire, un'utilitaria si è scontrata con un Suv. Ad avere la peggio il conducente del secondo veicolo

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri (19 novembre) sulla statale 113 all’altezza del viadotto Milio, nel territorio di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Per cause ancora da chiarire, un’utilitaria si è scontrata con un Suv. Secondo le prime informazioni, ad avere la peggio il conducente del secondo veicolo che avrebbe riportato alcune fratture.

L’intervento del 118

Sul luogo dell’incidente, allertati dagli altri automobilisti, sono intervenuti i medici del 118 che hanno soccorso il ferito. Presenti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti in attesa di rimuovere le vetura presenti sulla strada.