Notte di sangue nel Palermitano, uomo muore in scontro auto-moto: gravissima la figlia

Nunzio Cusimano è la vittima del tremendo incidente avvenuto nella notte a Capaci. In ospedale anche la figlia e un altro soggetto.

Ennesima tragedia lungo le strade siciliane, stavolta a Capaci, in provincia di Palermo. Nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre un uomo è morto a causa di un incidente avvenuto in via Giovanni Falcone e che ha visto come protagoniste una moto Honda e una Fiat Panda.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incidente di Capaci, la ricostruzione

La vittima è Nunzio Cusimano, di 45 anni, deceduto dopo il trasporto per mano dei sanitari del 118 all’ospedale di Villa Sofia.

Insieme a lui si trovava la figlia di 15 anni, rimasta gravemente ferita e anch’essa trasportata nel nosocomio palermitano. Nello stesso ospedale è stato medicato anche il conducente del secondo mezzo, un uomo di 70 anni.

Sul posto del tremendo incidente, oltre ai sanitari, si sono presentati anche i carabinieri che si sono messi all’opera per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità del sinistro.