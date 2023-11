Grave incidente stradale in piazza Leoni: 31enne in prognosi riservata al Villa Sofia

Terribile incidente a Palermo: in seguito all'impatto tra uno scooter e un'auto, un 31enne è rimasto ferito gravemente.

Si è registrato un grave incidente stradale in piazza Leoni a Palermo. Il bilancio è di un ferito, un 31enne, attualmente ricoverato in prognosi riservata.

L’episodio si è registrato intorno alle 23 di ieri sera.

Incidente in piazza Leoni a Palermo, la ricostruzione

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrati uno scooter e un’auto Hyundai i10. Ad avere la peggio è stato il centauro, un ragazzo di 31 anni, rimasto ferito gravemente in seguito al violento impatto.

Sul posto, in seguito alla segnalazione di quanto accaduto, sono accorsi gli operatori del 118. Il ferito è stato trasferito al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, purtroppo in gravi condizioni. Intervenuti anche gli agenti della sezione Infortunistica per i rilievi di rito.

La tragedia a Paternò

Un altro incidente, purtroppo rivelatosi mortale, si è registrato a Paternò, in provincia di Catania. A perdere la vita in seguito all’impatto tra una moto e un’auto nel centro abitato del paese è stato un ragazzo di appena 17 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l’elisoccorso e gli agenti della polizia municipale. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili per il ragazzo, che è deceduto poche ore dopo il sinistro.

Immagine di repertorio