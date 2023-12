Sbanda con la moto e finisce contro il guardrail, il siciliano Cristian La Ferla muore nell’Ascolano

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del 118, Cristian La Ferla è morto a causa delle ferite rimediate nell'incidente.

Il siciliano Cristian La Ferla, 49enne originario di Caltanissetta ma residente a Montesilvano (Pescara), è morto in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Strada Salaria, in provincia di Ascoli Piceno nella giornata di domenica 17 dicembre.

L’impatto e i soccorsi

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da comprendere, si sarebbe schiantato contro il guardrail che delimita la strada mentre si trovava in direzione Arquata del Tronto.

L’impatto con le barriere di protezione è stato molto violento, con Cristian La Ferla che sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza dal punto in cui si è verificata la tragedia. In sua compagnia si trovavano anche due amici e sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare la vittima.

I rilievi dei carabinieri

Purtroppo, nonostante le manovre salvavita, per Cristian La Ferla non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto si sono presentati anche i carabinieri per procedere ai rilievi del caso. Secondo una prima ipotesi, l’incidente si sarebbe verificato in maniera autonoma, con il 49enne che avrebbe perso il controllo della propria moto.

