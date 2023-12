Paura a Caltanissetta: auto vola giù dal ponte, ferito 73enne

Bruttissimo incidente questa mattina a Caltanissetta: un uomo di 73 anni, probabilmente addormentatosi alla guida, è precipitato dal ponte

Un terribile incidente stradale si è verificato quest’ oggi a Caltanissetta. Il conducente di un’auto ne ha perso il controllo, precipitando giù da un ponte e finendo in una scarpata lungo la Statale 190. Il sinistro è avvenuto nei pressi della miniera Trabia Tallarita, vicino ai centri abitati di Riesi e Sommatino. Il mezzo, a causa del violento impatto, si è ribaltato.

Il 73enne è stato trasportato all’ospedale di Caltanissetta: a tradirlo forse un colpo di sonno



Alla guida dell’automobile vi era un uomo di 73 anni di Sommatino, rimasto ferito, e per cui è stato necessario dei sanitari del 118 che hanno richiesto anche l’arrivo dell’elisoccorso per il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Caltanissetta. Tra le possibili cause dell’incidente, secondo le autorità, vi sarebbe un colpo di sonno. Sul luogo è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dal mezzo, mentre le Forze dell’Ordine stanno operando già i primi rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

