Brutta caduta per una donna anziana e sola in casa: salvata da pompieri e 118 nell’Agrigentino

Brutta vicenda a lieto fine per una donna anziana, soccorsa a Licata e trasferita in ospedale per gli accertamenti necessari.

Anziana soccorsa dopo una brutta caduta in casa e salvata da vigili del fuoco e sanitari del 118: è accaduto in un’abitazione di corso Argentina a Licata, in provincia di Agrigento.

Fortunatamente la donna non sarebbe in gravi condizioni.

Anziana soccorsa dopo caduta in casa a Licata

In seguito alla segnalazione al 112 di quanto accaduto, i vigili del fuoco sono intervenuti nell’abitazione e trovato l’anziana a terra, che non riusciva a raggiungere l’ingresso per cercare aiuto. Soccorsa dai pompieri e dagli operatori del 118, la donna è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero buone.

Immagine di repertorio