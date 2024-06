Schianto nella notte sulla Statale 118, auto contro guardrail nel Palermitano: ferita ragazza

Un grave incidente nella notte a Bolognetta: sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Grave incidente nella notte sulla Strada Statale 118, nel territorio di Bolognetta, in provincia di Palermo: ferita una ragazza.

La donna, una 26enne, non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato comunque ferite gravi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 26enne avrebbe perso il controllo della sua Fiat 500 lungo la Statale e si sarebbe schiantata con l’auto contro il guardrail. Il mezzo si sarebbe ribaltato in seguito al violento impatto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che hanno trasferito la giovane d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo per le cure necessarie. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Presenti sul luogo del sinistro anche i carabinieri per i rilievi volti alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

