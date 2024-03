Ennesimo incidente sulla Statale 115, scontro alla rotonda: ferita una donna

Sinistro con una donna ferita a Porto Empedocle: sul posto 118 e forze dell'ordine.

Si registra un nuovo incidente stradale lungo la Strada Statale 115 a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

L’impatto, che ha provocato il ferimento di una persona, è avvenuto all’altezza della rotatoria della Ciuccafa nel pomeriggio di domenica 24 marzo.

Incidente sulla Statale 115, impatto a Porto Empedocle

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, due auto – una Ford Fiesta e una Volkswagen Golf – si sarebbero scontrate nei pressi di una rotatoria, per cause da accertare. A rimanere ferita la conducente della Golf, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale.

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Tragedia a Marsala

Decisamente più tragico il bilancio di un altro incidente avvenuto nelle scorse ore in Sicilia, per la precisione a Marsala. A perdere la vita, in seguito a un sinistro autonomo, è stato un uomo di 34 anni. Il malcapitato sarebbe finito fuori strada con la propria auto – una Fiat 500 – mentre percorreva via Salemi. Nonostante i tentativi di soccorso, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia locale per la gestione del traffico e le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.

Immagine di repertorio