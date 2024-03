Incidente mortale a Marsala, 34enne finisce fuori strada e perde la vita

Vani i tentativi dei sanitari di rianimare l'uomo, morto sul colpo.

Ancora un incidente mortale in Sicilia, questa volta a Marsala. Un uomo di 34 anni, S.A., è morto, ieri sera, dopo essere finito fuori strada con la propria auto, una Fiat 500, mentre percorreva via Salemi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La ricostruzione dell’incidente a Marsala

Secondo una prima ricostruzione, il trentaquattrenne, si trovava sulla strada statale 188, all’altezza di contrada Chitarra, quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente a Marsala è giunta un’ambulanza, i sanitari hanno provato a soccorrere il trentaquattrenne, ma invano. Sul posto anche la polizia locale, che ha gestito il traffico, e le forze dell’ordine che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente.