Dramma sulla Statale 118, scontro furgone-auto: grave 49enne

L'ennesimo grave sinistro nel Palermitano: uomo in prognosi riservata all'ospedale Civico.

Ancora un grave incidente in Sicilia, per l’esattezza lungo la Strada Statale 118 a Corleone (in provincia di Palermo).

Il bilancio è di un ferito, purtroppo in gravi condizioni.

Incidente sulla Statale 118, ferito grave a Corleone

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrati due mezzi: un furgone e un’auto. In seguito al violento impatto, il conducente del furgone – ribaltatosi dopo lo schianto – sarebbe rimasto ferito gravemente. L’uomo, un 49enne, è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo con il codice rosso ed è attualmente in prognosi riservata.

La tragedia a Catania

Si è concluso nel peggiore dei modi un secondo incidente, sulla Strada Provinciale 16 che da Lentini (SR) conduce a Scordia (CT), nei pressi del ponte San Leonardo. A perdere la vita è stato un uomo, Giuseppe Maggiore, 43 anni, originario di Militello in Val di Catania. Ferite le due persone che si trovavano a bordo dell’auto con lui, il figlio e il nipote del 43enne. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito.

