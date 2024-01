Tragedia in Sicilia, auto giù dal ponte San Leonardo: un morto e due feriti

A perdere la vita dopo l'ennesimo incidente mortale registrato sulle strade siciliane è stato un uomo di Militello in Val di Catania.

Tragedia sulla Strada Provinciale 16 che da Lentini (SR) conduce a Scordia (CT), nei pressi del ponte San Leonardo, dove nella notte si è verificato un incidente mortale. La vittima è Giuseppe Maggiore, 43 anni, di Militello in Val di Catania.

Si tratta del secondo orribile lutto per la città nel giro di poche settimane, dopo la morte del 24enne Carmelo Impellizzeri lo scorso dicembre sempre in seguito a un incidente stradale.

Incidente mortale, auto giù dal Ponte San Leonardo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alla mezzanotte, la vittima – alla guida di una Fiat Punto e in viaggio sulla Lentini – Scordia assieme al figlio e al nipote – avrebbe perso il controllo del veicolo, per cause da accertare, e avrebbe terminato la sua corsa contro la barriera di protezione. L’auto sarebbe “volata” giù dal ponte San Leonardo.

L’impatto, purtroppo, è stato fatale per Giuseppe Maggiore. Feriti gli altri due occupanti dell’auto, trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Lentini, Francoforte e Augusta per gli accertamenti di rito, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini.

Il cordoglio

Tanti i messaggi per la vittima dopo il tragico incidente, avvenuto intorno alla mezzanotte. Tra questi c’è il post di una pagina di Militello in Val di Catania, dove si legge: “Ci svegliamo con un altra triste e brutta notizia 💔 un altro nostro Figlio di Militello Giuseppe Maggiore strappato alla vita nel fiore della giovinezza , Giuseppe un ragazzo semplice sempre con il sorriso e sempre affettuoso con tutti un amico di tutti ,lo vogliamo ricordare così in questa foto sorridente e Felice ♥️…Ciao Peppe ♥️”.