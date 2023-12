La tragedia sulla Statale 385, la vittima è il catanese Carmelo Impellizzeri

Aveva 24 anni il giovane deceduto dopo il violento schianto auto-moto avvenuto nelle scorse ore nel Siracusano.

Si chiamava Carmelo Impellizzeri, era originario di Militello in Val di Catania e aveva solo 24 anni la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre sulla Statale 385 Di Palagonia nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa.

Il giovane è deceduto poco dopo il violento impatto tra la sua moto e un’auto. Inutili, purtroppo, i soccorsi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’incidente e la morte di Carmelo Impellizzeri

La dinamica esatta di quanto accaduto è attualmente al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi si sarebbero scontrati all’altezza del bivio con Passo Martino, tra Catania e Lentini. Per il 24enne, ferito dopo il violento impatto, non c’è stato nulla da fare: sul luogo del sinistro è intervenuto l’elisoccorso, ma i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. Ferita una seconda persona.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, i carabinieri, la polizia stradale e gli operatori dell’Anas per la gestione del traffico e i rilievi di rito.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per Carmelo Impellizzeri, ennesima vittima della strada in Sicilia. Tra questi c’è quello dell’associazione “Vittime della Strada e Sicilia Risvegli ODV”, che scrive: “La nostra O.D.V, straziata dalla tristezza per l’ennesimo ergastolo di dolore che vivranno i genitori, esprime sentimenti di sincero cordoglio, di solidarietà e vicinanza alla famiglia Impellizzeri, ai parenti e agli amici tutti, e a tutta la comunità di Militello in Val di Catania per la dolorosa perdita del caro Carmelo”.

Foto da Facebook