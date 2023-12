Tragedia in Sicilia, 81enne attraversa la strada e viene investito: morto in ospedale

L'uomo è morto dopo un'ora in ospedale. Si sono rivelate fatali le ferite rimediate nello schianto con l'auto.

Un uomo di 81 anni originario di Salemi (Trapani) è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si apprestava ad attraversare un incrocio. L’incidente è avvenuto tra le vie San Leonardo ed Emanuela Loi.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata travolta da una vettura condotta da un uomo di 70 anni.

Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato urgentemente in elisoccorso all’ospedale di Castelvetrano, dove è deceduto dopo quasi un’ora. Per lui, infatti, si sono rivelate troppo gravi le ferite rimediate.

Un altro morto a Palermo

Si tratta della seconda vittima della strada che si registra in Sicilia nel giro di poche ore. Un giovane di 23 anni è morto nella notte tra sabato e domenica a Palermo, dopo essere stato coinvolto in un incidente che ha visto come protagoniste due auto. Anche per lui si sarebbero rivelati inutili i soccorsi dei sanitari del 118.