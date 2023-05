Scontro moto-furgone, il siciliano Roberto Orlando muore a soli 28 anni a Cagliari

Violento lo scontro che ha causato la morte del carabiniere siciliano Roberto Orlando, per lui nulla da fare nonostante i soccorsi.

Un carabiniere di 28 anni, Roberto Orlando, è morto in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore a Cagliari. Il giovane, in servizio al IX Battaglione, stava percorrendo viale Monastir in sella alla sua moto, una Yamaha, quando, per cause ancora da determinare, si è schiantato contro un furgone Ford Transit.

Accanto a lui, a quanto pare, si trovava anche un altro centauro. A causa del forte impatto, Orlando è stato sbalzato dalla moto ed è finito sull’asfalto dopo aver compiuto un volo di qualche metro.

I soccorsi e il decesso

Il conducente del furgone si sarebbe fermato per prestare soccorso alla vittima. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, insieme ai carabinieri e agli agenti della Polizia Municipale.

Nonostante i tentativi di rianimazione, Roberto Orlando è deceduto per le ferite riportare nell’incidente stradale. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione stradale.

Morte Roberto Orlando, il cordoglio sui social

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social per ricordare Roberto Orlando. Tra questi, figura il pensiero del SIC – Sindacato Indipendente Carabinieri, pubblicato ieri sulla propria pagina Facebook:

“Oggi ci stringiamo al dolore dei familiari e dei carabinieri del 9° Battaglione Sardegna per la tragica scomparsa del carabiniere Roberto Orlando, 28enne, tragicamente scomparso a causa di un sinistro stradale occorso nel tardo pomeriggio odierno in Cagliari”.

“Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Roberto e di apprezzare le sue non comuni qualità umane e militari. A te Roberto una dolce carezza. Sarai sempre presente nei ricordi dei tuoi fratelli d’armi”.

Fonte foto: Facebook