Malore in auto, Citroën C3 si schianta contro il portone dell’Assessorato: grave usciere

Due feriti, uno grave: è questo il bilancio dell'ultimo grave incidente avvenuto in Sicilia. Ecco la prima ricostruzione di quanto accaduto in via Garibaldi a Palermo.

Brutto incidente in via Garibaldi a Palermo, dove un’auto è piombata contro il portone d’ingresso dell’Assessorato alle Risorse Umane del capoluogo regionale.

Purtroppo, risulta ferito gravemente un usciere.

Incidente a Palermo, auto contro portone dell’Assessorato: un ferito

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto modello Citroën C3 sarebbe finita contro il portone dell’Assessorato, investendo un usciere. Ancora da verificare la dinamica esatta del sinistro, avvenuto nelle scorse ore. Sembra che la conducente dell’auto sia stata colpita da un malore alla guida e che questo abbia provocato il sinistro.

I residenti della zona avrebbero udito un forte boato dopo lo scontro. Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Il ferito è stato trasferito al Policlinico, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Necessario il trasferimento in ospedale (al Civico di Palermo) anche per la conducente della Citroën, rimasta ferita dopo il violento impatto.

Purtroppo questo è solo l’ultimo dei gravi incidenti verificatisi in questi giorni in Sicilia. L’ultimo sinistro – con esito mortale – è avvenuto lungo la Strada Statale 115, a Palma di Montechiaro: a perdere la vita è stato un uomo di 52 anni. Ieri un altro sinistro era costato la vita a un centauro di Mazara del Vallo.