Fine settimana tragico in Sicilia, incidente mortale sulla Provinciale: morto 39enne

Ivo Pizzo è la vittima dell'ennesimo incidente mortale in Sicilia: un fine settimana "di sangue" sull'isola.

Ennesimo incidente mortale in Sicilia, questa volta sulla Strada Provinciale Mazara del Vallo – Torretta Granitola: la vittima è Ivo Pizzo, 39 anni.

L’uomo, originario di Mazara del Vallo (in provincia di Trapani), è deceduto in seguito a un sinistro mentre viaggiava a bordo del suo scooter nelle scorse ore.

Incidente mortale a Mazara del Vallo: vittima Ivo Pizzo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe trattato di un incidente autonomo con esito mortale. Pare che la vittima, un centauro di 39 anni, stesse viaggiando lungo la Strada Provinciale che collega Mazara del Vallo a Torretta Granitola e che – per cause ancora da verificare – abbia perso il controllo del proprio mezzo.

Il 39enne e il suo scooter 400 Piaggio sarebbero finiti a terra dopo essere usciti di strada. Purtroppo per il conducente del mezzo a due ruote non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno constato il decesso di Ivo Pizzo, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della polizia municipale per i rilievi e gli accertamenti di rito sulla dinamica dell’incidente mortale.

Purtroppo non si tratta dell’unica tragedia in strada registrata negli ultimi giorni in Sicilia. Il fine settimana, infatti, si è aperto con la morte di Mirko Argentino, 24 anni. Il giovane è rimasto coinvolto in un grave incidente tra la sua auto e un autocarro in contrada Dirillo, tra Vittoria e Gela.

Immagine di repertorio