Schianto sulla Statale 115, morto uno dei due feriti: vittima un 52enne

Maurizio Scarnà, 52 anni, è l'ennesima vittima della strada in Sicilia: è rimasto coinvolto in un tragico incidente sulla Statale 115 nell'Agrigentino.

L’incidente avvenuto lungo la Strada Statale 115 a Palma di Montechiaro (in provincia di Agrigento) ieri sera si è trasformato in tragedia: è morto uno dei due feriti. La vittima è Maurizio Scarnà.

Per fortuna, la persona che si trovava in auto con lui non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente sulla Statale 115 a Palma di Montechiaro: la vittima è Maurizio Scarnà

Rimane da confermata la dinamica esatta dell’incidente, che ha visto protagonista una Nissan Qashqai con a bordo due persone. Secondo una prima ricostruzione, l’auto viaggiava lungo la Statale 115 quando improvvisamente il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. La vettura si sarebbe scontrata contro il guard-rail e poi si sarebbe ribaltata. Entrambe le persone che viaggiavano sul mezzo sarebbero rimaste incastrate tra le lamiere.

Sul posto, in seguito alla segnalazione del sinistro, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato locale per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli operatori hanno soccorso e trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento i due feriti. Purtroppo, per Maurizio Scarnà, 52enne originario di Casteltermini, non c’è stato nulla da fare.

Purtroppo nello scorso fine settimana, altri incidenti in Sicilia si sono conclusi in tragedia. Un esempio è quello registrato Mazara del Vallo, costato la vita a uno scooterista 39enne. Sempre nel weekend, un altro incidente mortale – questa volta in contrada Dirillo, tra Vittoria e Gela – ha provocato il decesso di un ragazzo di appena 24 anni dopo uno schianto tra la sua vettura e un autocarro.

