Incidente in viale Strasburgo, violento impatto vicino sede Rai

La prima ricostruzione dell'incidente avvenuto nelle scorse ore a Palermo, vicino alla sede Rai del capoluogo regionale.

Un pericoloso incidente stradale si è verificato oggi lungo viale Strasburgo a Palermo, non lontano dalla sede Rai del capoluogo regionale.

Due i mezzi coinvolti. Il bilancio è di una persona ferita, per fortuna in maniera non grave.

Incidente in viale Strasburgo a Palermo, vicino sede RAI

Il sinistro si è verificato in una zona molto nota della città, non lontano dalla sede palermitana dell’emittente radiotelevisiva pubblica italiana. Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il motivo dello scontro – che ha interessato due auto – sarebbe una mancata precedenza.

Dopo l’impatto, uno dei due veicoli si sarebbe ribaltato. Una delle persone coinvolte nel sinistro sarebbe rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Palermo per effettuare i rilievi di rito.

Per fortuna, l’incidente sembra non aver avuto gravi conseguenze ma non è l’unico che si è verificato in Sicilia negli ultimi giorni. Lo scorso fine settimana, infatti, in tutta l’isola si sono verificati diversi sinistri, alcuni dei quali purtroppo mortali. Tra le vittime il 39enne Ivo Pizzo, deceduto dopo un impatto sulla Strada Provinciale Mazara del Vallo – Torretta Granitola, e il 24enne Mirko Argentino, morto dopo uno scontro tra la sua vettura e un autocarro in contrada Dirillo, tra Vittoria e Gela.

Immagine di repertorio