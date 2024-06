Scontro frontale vicino al Polo Universitario di Agrigento: un ferito

Due auto coinvolte, corsa in ospedale ad Agrigento per il ferito.

Si registra un incidente in via Pier Santi Mattarella ad Agrigento, nei pressi del Polo Universitario: coinvolte due auto.

C’è un ferito.

Incidente vicino al Polo Universitario di Agrigento

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Due auto si sarebbero scontrate tra due auto in via Pier Santi Mattarella ad Agrigento vicino al consorzio universitario. Nell’impatto frontale, il bilancio è di un ferito: il malcapitato è stato trasferito a bordo di un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco.

Il dramma sul lavoro

Negli scorsi giorni un altro incidente – ma sul lavoro – si è verificato sulla linea ferroviaria Agrigento – Palermo in contrada Minaga. Ad avere la peggio, dopo il ribaltamento di un mini escavatore, un operaio, trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso.

