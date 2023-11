Indagine sul caro voli in Sicilia, Schifani può esultare: “Battaglia giusta, stop cartelli”

Il commento del presidente Schifani sull'azione dell'Antitrust sul caro voli in Sicilia: "Ora si potrà fare chiarezza".

L’Antitrust apre un’indagine sul caro voli per la Sicilia e il governatore isolano Renato Schifani esulta. È lo stesso presidente siciliano a commentare con soddisfazione la presa di posizione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha deciso di vederci chiaro sugli aumenti sproporzionati dei costi dei biglietti delle compagnie aeree per le rotte verso la Sicilia.

Caro voli, Schifani: “Ora si potrà fare chiarezza”

“È la conferma che le nostre battaglie in difesa dei viaggiatori contro le distorsioni del sistema di determinazione dei prezzi sono fondate e giustificate dall’abnorme e intollerabile ripetersi del caro-biglietti anche in occasione delle prossime festività di fine anno”, ha dichiarato Schifani.

“Grazie alla nuova legge, fortemente voluta dal ministro Urso, che conferisce maggiori poteri di indagine all’Antitrust, si potrà finalmente fare chiarezza – ha aggiunto il governatore – su un meccanismo che reputo penalizzante per i siciliani e per quanti vogliano raggiungere la nostra Isola e, soprattutto, sarà possibile imporre alle compagnie comportamenti più corretti.”

È quanto, come Governo della Regione, abbiamo sempre auspicato. Le logiche di mercato non possono mirare soltanto al profitto, generando situazioni di cartelli di fatto ai danni di territori già penalizzati dalla loro collocazione geografica”, ha concluso l’ex presidente del Senato.

Gli sconti della Regione Siciliana ai viaggiatori

Per cercare di porre un freno al problema del caro voli, la Regione Siciliana ha adottato una serie di misure consistenti in un pacchetto di sconti fino al 50% sul prezzo dei tagliandi per alcune categorie di soggetti. Così come comunicato dall’Ente, a beneficiari delle agevolazioni saranno gli studenti, i disabili con almeno il 67% di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro.

Non potranno accedere alle tariffe scontate, invece, gli anziani over 65, gli atleti agonisti, chi si sposta in aereo per ragioni sanitarie e i dipendenti con sede di lavoro al di fuori della Sicilia. Rimangono fuori dal provvedimento anche i siciliani la cui residenza non risulta comparire all’interno dei confini regionali.

Caro voli, preoccupata anche Bruxelles

Nei giorni scorsi sul caso del caro voli per la Sicilia si era mossa anche l’Unione europea attraverso l’apertura di un’indagine annunciata al Financial Times da Adina Vălean, Commissaria europea ai trasporti. Proprio secondo Bruxelles, vi è la possibilità che nelle prossime settimane possano verificarsi ulteriori nuovi rialzi dei costi dei biglietti a danno dei viaggiatori.