India: affonda imbarcazione nel sud del Paese, almeno 16 morti

Sono ancora da stabilire le cause dell'immane tragedia che ha scosso il Paese

Almeno 16 persone, in maggioranza minorenni, sono morte dopo che un’imbarcazione con a bordo circa 30 persone si è ribaltata nel distretto di Malappuram, nella provincia indiana del Kerala, nel sud del Paese, secondo il bilancio pubblicato dalla polizia. “Potrebbero esserci altre vittime sotto lo scafo. La barca si è capovolta. Non sappiamo ancora il motivo. La polizia sta indagando”, ha detto il ministro dello sport del Kerala V Abdurahiman, che è incaricato del coordinamento l’operazione di soccorso. Il leader politico ha spiegato che i bambini erano in gita approfittando delle vacanze scolastiche, secondo la televisione indiana Ndtv.

Il cordoglio

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di domenica pomeriggio e i sopravvissuti sono stati trasferiti nei vicini ospedali, sia privati ​​che pubblici. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha già espresso le sue condoglianze per queste morti e ha annunciato un risarcimento per le famiglie del defunto.