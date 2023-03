Inflazione: per gli italiani prevista Pasqua ‘salata’: stangata prezzi cibi e bevande

Ad annunciare il rincaro è Assoutenti sulla base dei dati Istat sull’inflazione di marzo

Imbandire la tavola di Pasqua, per gli italiani, causa rincaro prezzi cibi e bevande, non si preannuncia affatto semplice. A confermarlo è Assoutenti, commentando i dati Istat sull’inflazione di marzo, numeri “che dimostrano come l’emergenza prezzi non è ancora superata nel nostro paese, con i prodotti più acquistati dalle famiglie che continuano a subire rincari a due cifre“. Insomma, una vera e propria “Pasqua salata” – annuncia il presidente Furio Truzzi dell’ Associazione no profit per la tutela dei consumatori – con il carrello della spesa che, ad esempio sale del 12,7% su base annua, mentre gli alimentari continuano la corsa e segnano un +13,2%, equivalente ad una maggiore spesa annua solo per il cibo pari a +1.015 euro per una famiglia con due figli”.

Niente Iva su alimentari

“Il Governo deve intervenire prima di tutto azzerando l’Iva su alimentari e generi di prima necessità, e poi rafforzando i poteri del Garante dei prezzi e della commissione di allerta rapida sui prezzi, lavorando con le associazioni dei consumatori per studiare le misure strutturali da intraprendere per calmierare i listini al dettaglio e soprattutto contrastare le speculazioni che ancora oggi si registrano nel nostro paese sul fronte dei prezzi”, conclude Truzzi.