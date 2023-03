Confesercenti Sicilia, nasce Associbo: associazione produttori promotori del territorio

Il presidente è Saro Gugliotta. La mission è valorizzare e far conoscere la Sicilia del cibo sostenibile di qualità

Riunire la filiera del cibo di qualità dal produttore al consumatore, passando per ristoranti, punti vendita e strutture ricettive. È questa la finalità di Associbo, la nuova sigla regionale di Confesercenti Sicilia, appena costituita a Messina da una ventina di imprese che si occupano di cibo di qualità territoriale e presieduta da Saro Gugliotta, messinese, con una lunga esperienza in questo settore. Le aziende aderenti saranno presentate a metà aprile nel corso di un’iniziativa pubblica e alla presenza di giornalisti del food e del turismo.

Promuovere e valorizzare i giacimenti enogastronomici

“Obiettivo di Associbo – dice Gugliotta – è promuovere e valorizzare i giacimenti enogastronomici di ciascun territorio attraverso il cibo di qualità. Vogliamo riunire non solo produttori dell’agroalimentare ma anche i trasformatori della materia prima in cibo. Dunque, anche chi crea prodotti lavorati come vino, conserve, salse, marmellate e gli chef che, combinando i vari prodotti, riescono a valorizzare la specificità dei luoghi”. La mission è valorizzare e far conoscere la Sicilia del cibo sostenibile di qualità, a chi vive o viene in vacanza sull’Isola ma anche nel resto d’Italia e d’Europa.

Il presidente: “Migliorare la percezione del gusto e della qualità dei prodotti”

“Un percorso – spiega Gugliotta – che parte dal territorio, passa attraverso produzioni che lo rappresentano e qualifica il cibo che si trova nel piatto per la sua sostenibilità in termini di salute delle persone e dell’ambiente. Vogliamo aiutare i nostri associati a narrare la propria storia e quella del territorio di appartenenza per migliorare la percezione del gusto e della qualità dei prodotti. Faremo tutto ciò attraverso eventi specifici, produzione di materiale informativo”.

Le imprese che aderiscono

Ad Associbo aderiscono imprese di qualità secondo alcuni parametri precisi, a partire dai prodotti artigianali che rappresentano e che devono potersi identificare con la peculiare identità del territorio di appartenenza. L’associazione si propone di valorizzare e sostenere le imprese agroalimentari, inserendole nei circuiti degli esercenti che si occupano di cibo e anche nel rapporto diretto con consumatori privati. Si propone inoltre di svolgere attività di assistenza, consulenza e formazione delle imprese del cibo intese appunto sia come imprese di produzione primaria agroalimentare che produttori secondari che trasformano le materie prime in cibo. Altro scopo di Associbo è promuovere l’inserimento delle imprese del cibo in circuiti turistici per la valorizzazione delle identità agroalimentari del territorio, in sinergia con i beni culturali e paesaggistici della stessa area.