Irrompe in appartamento e trascina la vittima al bancomat per ricevere soldi: arrestato 50enne

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di estorsione e detenzione di droga: addosso aveva oltre 5 mila euro in contanti

Un uomo di 50 anni, a Roma, si è recato all’ingresso di un condominio impugnando un grosso coltello e, dopo aver minacciato di morte il portiere, è riuscito a entrare in un appartamento dello stabile dal quale ha fatto uscire il proprietario, lo ha caricato in macchina e lo ha trascinato a uno sportello bancomat: una volta lì, lo ha costretto a prelevare e a farsi consegnare 1.450 euro. La polizia ha tratto in arresto il 50enne per estorsione, e detenzione di droga.

Il 50enne trovato con oltre 5 mila euro addosso

Dopo aver subito l’estorsione, la vittima è tornata da sola a casa dove ad attenderla c’erano gli agenti del distretto di Tor Carbone, contattati da passanti che avevano assistito alla scena. Gli agenti si sono messi subito sulle tracce del 50enne e lo hanno rintracciato poco dopo: addosso aveva 5.195 euro e il coltello utilizzato poco prima mentre in casa gli hanno invece trovato circa 45 grammi di droga e materiale utile al suo confezionamento: è stato arrestato e dovrà rispondere di estorsione e di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

