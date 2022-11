Ischia, Metsola: “Parlamento europeo al fianco degli abitanti”

Il presidente del Parlamento europeo è stato ospite della trasmissione "Che tempo che fa" su Rai tre

Il presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ospite della trasmissione “Che tempo che fa”, ha parlato della tragedia che ha investito oggi l’isola di Ischia, che ha già causato 7 morti, tra cui due bambini e un neonato, e decine di feriti.

“Prima di tutto volevo mandare un abbraccio agli abitanti di Ischia – ha detto il presidente Metsola -. So come è difficile, per le vittime, i dispersi, le persone che stanno ancora cercando… Il parlamento Europeo è al fianco di tutti gli abitanti”.

Poi ha parlato di Europa e del gas proveniente dalla Russia: “Per me l’Europa è la pace, la dignità e la libertà. Sta a noi che abbiamo responsabilità politica trovare soluzioni europee. Prima dell’estate avevamo paura che non avremmo avuto abbastanza gas per arrivare fino a febbraio-marzo. La nostra dipendenza dalla Russia a febbraio era quasi al 90%, oggi è all’8 per cento. Dobbiamo tassare gli extraprofitti che le imprese stanno avendo per la guerra – ha concluso – e la volatilità dei mercati”.