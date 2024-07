Isole Egadi prese d’assalto dai diportisti. Il sindaco: “Situazione ingestibile, servono controlli”

Il primo cittadino di Favignana ha richiesto al Prefetto un intervento immediato, soprattutto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici previsto per agosto.

Favignana e le Isole Egadi prese d’assalto dai diportisti: una situazione talmente insostenibile che ha spinto il sindaco Francesco Forgione a scrivere una lettera al Prefetto chiedendo maggiori interventi per la sicurezza.

Ecco la nota trasmessa e pubblicata anche sui canali istituzionali del Comune di Favignana.

Isole Egadi prese d’assalto dai diportisti, la denuncia

Il sindaco Francesco Forgione ha inviato una richiesta urgente al prefetto di Trapani Daniela Lupo chiedendo un’intensificazione dei controlli lungo le coste e nei porti delle isole Egadi.

“Negli ultimi due fine settimana di luglio, le cale di Favignana e Levanzo sono state fortemente congestionate da barche e natanti provenienti da Trapani e Marsala, generando situazioni di pericolo per i bagnanti. Al contempo, il Porto registra decine di migliaia di arrivi e partenze quotidiane”.

“Non possiamo gestire un tale afflusso”

Nella nota sugli arrivi dei diportisti nelle Isole Egadi, inviata anche alla Capitaneria di Porto e alla Guardia di Finanza, il sindaco anche spiega che la Polizia Locale, con un organico di 6 vigili urbani e 5 stagionali, non è in grado di gestire tale afflusso.

“L’Amministrazione comunale e l’Area Marina Protetta Isole Egadi si erano attivati per tempo per predisporre i necessari controlli. All’Avviso pubblico per l’assunzione di 5 vigili a mare, ha risposto però una sola persona. “In queste condizioni – spiega Forgione -, la situazione diventa per noi ingestibile“, si legge nella nota.

In vista del previsto ulteriore incremento dei flussi turistici, previsto per agosto, il sindaco chiede un intervento immediato del prefetto per potenziare la presenza della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza a partire dal primo fine settimana di agosto. L’obiettivo è garantire una gestione più sicura e ordinata delle coste e dei porti, prevenendo potenziali situazioni di rischio per i cittadini e i visitatori”.

