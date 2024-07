Italia, rischio caldo: oggi bollino rosso in 7 città, venerdì in 11. Ecco di quali si tratta

Temperature in costante aumento in Italia a causa dell'anticiclone africano

Temperature in costante aumento in Italia a causa dell’anticiclone africano, che porta nel nostro Paese un clima rovente, notti letteralmente tropicali e umidità. A causa del caldo e delle rigide condizioni meteorologiche, per la giornata di oggi – giovedì 11 luglio – sono 7 le città italiane che hanno “l’allarme” del bollino rosso per il rischio caldo. Tra queste, non troviamo nessuna città siciliana.

Italia, temperature in aumento: le città col bollino rosso

Rischio caldo e temperature in aumento, con il contrassegno del bollino rosso per diverse città italiane. In sette, infatti, sono considerate a rischio caldo per la giornata di oggi giovedì 11 luglio a causa dell’anticiclone africano, che porta temperature tropicali, caldo e umidità nel Paese e che durerà per almeno altri dieci giorni.

La città italiane con il bollino rosso e quindi considerate a rischio sono: Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. Venerdì 12 luglio, invece, le città con il bollino rosso saliranno a 11, con Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Nella stessa giornata (venerdì), inoltre, saranno tre le città con bollino arancione: Ancona, Reggio Calabria e Verona. Infine, bollino giallo per undici e due con bollino verde, le fortunate Genova e Napoli.

Sicilia, caldo record: picchi da 42-43°C

Se nelle singole città non c’è nessuna siciliana segnata al rischio caldo e con il bollino rosso, l’Isola – insieme alla Sardegna – sarà ai vertici delle temperature in Italia con picchi di 42-43°. Il Nord e in particolare la città di Milano, invece, avrà una media tra le più basse nel periodo dell’anticiclone, ovvero 33° C.