Juve, piove sul bagnato: si ferma anche Vlahovic

Ennesima tegola sulla Juventus: i bianconeri rischiano di perdere Vlahovic in vista della sfida Champions contro il Milan

Piove sul bagnato per la Juventus.

Dusan Vlahovic, infatti, è in dubbio per il big-match in programma domenica sera tra i bianconeri e il Milan, ultima chance per il club piemontese di restare in corsa per il quarto posto dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica.

L’attaccante serbo, infatti, nella giornata di giovedì si è allenato a parte a causa di un sovraccarico tendineo al sartorio, il muscolo della regione anteriore e laterale della coscia, esteso dalla spina anteriore e superiore del bacino alla parte interna della estremità superiore della tibia.

La buona notizia in casa Juve arriva da Leonardo Bonucci, che si è allenato parzialmente con la squadra.