Kellogg’s Corn Flakes Cocoa ritirati dal commercio: “Rischio soffocamento e danneggiamento ai denti”

Sembra che all'interno della confezione sia possibile trovare grumi duri di cereali che non si ammorbidiscono nel latte.

Il Ministero della Salute, il 17 maggio 2024, ha disposto il richiamo di alcune confezioni di cereali Kellogg’s Corn Flakes Cocoa. I consumatori, infatti, all’interno della confezione potrebbero trovare grumi duri di cereali che non si ammorbidiscono nel latte.

Per questo motivo, il Ministero ha disposto il richiamo per il prodotto in vendita nei supermercati.

Il richiamo dei Kellogg’s Corn Flakes Cocoa

Secondo quanto si legge nel richiamo per i Kellogg’s Corn Flakes Coca pubblicato sul sito del Ministero della Salute, una piccola percentuale di confezioni di questo prodotto potrebbe contenere grumi duri. Questi potrebbero, infatti, provocare danni ai denti o soffocamento.

Il rischio, secondo quanto si legge, resta molto basso, ma i consumatori sono comunque stati invitati a controllare la dispensa e “smaltire eventuali confezioni di Kellogg’s Corn Flakes Cocoa”. Nell’eventualità di riscontro positivo, sarà per loro possibile “contattare il servizio consumatori attraverso il sito ufficiale o al numero verde per la procedura di rimborso“. Gli operatori risponderanno a tutte le domande di chi deciderà di chiedere il rimborso del prodotto comprato.

Nell’allerta pubblicata dal Ministero non è riportato il numero di lotto dei cereali. In compenso, figura il marchio di identificazione dello stabilimento e del produttore, che è quello di Kellogg’s Plant, mentre la sede è quella di Park RD, Trafford Park, Stretford, Manchester M32 (UK). La data di scadenza dei Kellogg’s Corn Flakes Cocoa oggetto di richiamo è quella del 2 marzo 2025. I cerali sono venduti in confezioni da 330g ciascuna.

La nota dell’azienda Kellanova

Kellanova, azienda proprietaria del brand Kellogg’s, informa che era stata già avviata una procedura volontaria di ritiro del prodotto Kellogg’s Corn Flakes Cocoa a causa dell’identificazione di un possibile difetto di qualità.

In una nota, l’azienda ha specificato che “ha riscontrato che una piccola percentuale di confezioni potrebbe contenere grumi duri di cereali che non si ammorbidiscono se consumati con il latte. Ciò significa che c’è un basso rischio che questi grumi duri possano potenzialmente causare danni ai denti o rischio di soffocamento. Si precisa che il ritiro volontario riguarda esclusivamente i Kellogg’s Corn Flakes al cacao, un prodotto i vendita da gennaio 2024, e non impatta in nessun modo su ulteriori prodotti Kellogg’s”.

Al momento non sono pervenute segnalazioni circa eventuali disagi in Italia.