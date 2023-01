La stordiscono con i drink e abusano di lei in discoteca: 20enne denuncia aggressori

A Genova, una 20enne ha denunciato di essere stata violentata in una discoteca dopo essere stata drogata.

La giovane, ricoverata all’ospedale Galliera, ha raccontato di aver passato la serata in un locale vicino al Terminal traghetti.

Lì sarebbe stata avvicinata da un gruppo di ragazzi che le avrebbero offerto diversi drink, stordendola, per poi abusare di lei in un angolo del locale. “Forse hanno usato la droga dello stupro perché non sono riuscita a reagire e a gridare”, ha spiegato.

La polizia ha già avviato le indagini, acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza.