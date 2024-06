Lacrime e sangue sull’asfalto di Favara: la comunità piange due giovani vittime di un’incidente tra scooter

Il messaggio del sindaco Palumbo: "È un giorno nero"

Doppia tragedia a Favara, in provincia di Agrigento, dove per via di un brutto incidente stradale fra scooter Salvatore Vetro, 20 anni, e Salvatore Barba, 33 anni, hanno tragicamente perso la vita. Tra i feriti ci sono ancora due ragazzi, rispettivamente di 22 e 28 anni.

Il primo a perdere la vita era stato il ventenne Salvatore, morto sul colpo. Nel suo caso è stato praticamente inutile il trasporto all’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Le sue ferite erano troppo gravi. Nelle ore successive al primo decesso Antonio Palumbo, sindaco di Favara, aveva commentato così la scomparsa del ragazzo: “È un risveglio terribile per Favara. Oggi piangiamo la morte di un ragazzo di appena vent’anni e siamo con il fiato sospeso per il destino di altri tre coetanei, tutti rimasti gravemente feriti nello stesso incidente. È un tributo troppo alto quello che la nostra città ha pagato in questi anni, troppo il sangue versato sulle strade.Nella giornata di domani, lunedì 1 luglio, in occasione dei funerali di Salvatore Vetro sarà proclamato il lutto cittadino. La mia vicinanza, a nome della mia giunta e della città, alla famiglia”.

Incidente tra scooter a Favara, qualche ora dopo il secondo decesso

Qualche ora dopo è arrivata l’altra terribile notizia legata al secondo decesso tra coloro che risultavano ricoverati dopo il terribile incidente. Si tratta del 33enne Salvatore Barba, che si trovava ricoverato in gravissime condizioni presso il reparto di rianimazione del nosocomio agrigentino; i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo.

Incidente tra scooter a Favara, il sindaco Palumbo: “È un giorno nero per la comunità”

Anche in questo caso tra lo strazio della comunità è arrivato un ulteriore messaggio di cordoglio da parte del sindaco Palumbo: “Ci è giunta da poco notizia che anche un secondo giovane tra quelli coinvolti nel tragico incidente stradale di ieri notte ha perso la vita. Si tratta di Salvatore Barba. Le sue condizioni erano disperate e per ore i medici hanno provato a salvargli la vita. Il lutto cittadino proclamato per domani servirà a ricordare anche lui. È un giorno nero per Favara, che perde due dei suoi figli. Le condoglianze alla famiglia giungano da parte mia, della mia giunta, del presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi e di tutto il Consiglio comunale”.

Incidente tra scooter a Favara, altri due feriti ricoverati

Dopo questi due terribili decessi vi sono altri due feriti coinvolti nel medesimo incidente. Si tratta di un 28enne ricoverato presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e un 22enne presso il Civico di Palermo. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per capire le cause del sinistro stradale.

