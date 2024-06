Auto si scontra contro guardrail sulla tangenziale di Messina: due donne ferite

Nel violento impatto sono rimaste ferite la conducente, una settantaquattrenne, e un'altra donna che viaggiava con lei.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 6, sulla tangenziale di Messina. Un’auto, per cause in corso di accertamento, ha sbandato, schiantandosi contro il guardrail proprio mentre stava per percorrere lo svincolo di Boccetta.

La vettura si è incastrata tra le lamiere della protezione in metallo.

La dinamica dell’incidente sulla tangenziale di Messina

Nel violento scontro sono rimaste ferite la conducente, una settantaquattrenne, e un’altra donna che viaggiava con lei. Inevitabilmente il traffico è rimasto paralizzato.

Sul posto è giunta un’ambulanza del l118, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato le due donne presso l’ospedale Piemonte: hanno riportato ferite alla testa e alla bocca. Lo svincolo è stato chiuso per permettere i soccorsi e i rilievi: si sono formate lunghe code in tangenziale, in direzione Palermo.